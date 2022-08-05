У якутянки обнаружен пакет с кристаллообразным веществом

В Якутске сотрудники Росгвардии задержали девушку, которая имела при себе полимерный пакет с кристаллообразным веществом.

Патрулируя улицы Якутска рядом с лесным массивом Вилюйского тракта, наряд группы задержания вневедомственной охраны обратил внимание на подозрительную девушку, которая при виде сотрудников стала заметно нервничать.

Девушка находилась в состоянии опьянения, при этом запах алкоголя отсутствовал, что вызвало подозрение у росгвардейцев на употребление гражданкой наркотических средств. К месту задержания был вызван сотрудник УНК МВД России по Республике Саха (Якутия).

По прибытию оперуполномоченного при присутствии понятых в ходе личного досмотра у задержанной был обнаружен полимерный пакет с кристаллообразным веществом, а также самодельное приспособление для употребления наркотических веществ.

Задержанная – 27-летняя жительница Якутска, передана в УНК МВД России по Республике Саха (Якутия) для дальнейшего разбирательства.