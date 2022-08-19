У якутянина украли всё: вплоть до носков

Сотрудники полиции раскрыли кражу в г.Покровск, совершенную после совместного распития спиртного

В дежурную часть полиции г.Покровск обратился мужчина, с заявлением по факту кражи его личных вещей. Местный житель рассказал, что обнаружил пропажу своих вещей рано утром в квартире приятеля, где он распивал спиртные напитки. Общий материальный ущерб составил более 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению причастен мужчина, побывавший в гостях в день происшествия. Им оказался ранее судимый 51-летний мужчина.

Установлено, что потерпевший после получения зарплаты направился магазин и купил себе новый спортивный костюм, рубашку, носки, зимнюю куртку, шапку и блок сигарет. После этого он направился к знакомому, чтобы распить спиртное.

Злоумышленник в ходе распития заметил обновки заявителя и тогда у него возник преступный умысел. Он дождался удобного момента, после чего похитил всю новую одежду, сигареты и заодно прихватил беспроводные наушники потерпевшего. Всё похищенное подозреваемый решил оставить себе.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».