У якутянина серебро чемпионата РФ по стендовой стрельбе

В городе Тетюши республики Татарстан завершился розыгрыш командного чемпионата России и Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе, сообщает «Спорт Якутии«.

В заключительный день стендовики распределили комплект медалей в миксте на круглом стенде. Весь пьедестал почета в нем заняли представители татарстанской школы стендовой стрельбы. Среди призеров оказался якутянин Петр Егоров, он занял второе место.

В миксте Петр Егоров с Елизаветой Евграфовой вышли в финал, где с минимальным преимуществом (4:6) уступили Тимуру Шакирову и Анне Колесниковой.

Петр Егоров является уроженцем Сунтарского района, стендовой стрельбой занимается в одной из сильнейших спортивных школ Республики Татарстан, регулярно занимает призовые места на всероссийских стендах.