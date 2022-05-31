31.05.2022
20:30
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Спорт

У якутянина серебро чемпионата РФ по стендовой стрельбе

В городе Тетюши республики Татарстан завершился розыгрыш командного чемпионата России и Всероссийские соревнования по стендовой стрельбе, сообщает «Спорт Якутии«.

В заключительный день стендовики распределили комплект медалей в миксте на круглом стенде. Весь пьедестал почета в нем заняли представители татарстанской школы стендовой стрельбы. Среди призеров оказался якутянин Петр Егоров, он занял второе место.

В миксте Петр Егоров с Елизаветой Евграфовой вышли в финал, где с минимальным преимуществом (4:6) уступили Тимуру Шакирову и Анне Колесниковой.

Петр Егоров является уроженцем Сунтарского района, стендовой стрельбой занимается в одной из сильнейших спортивных школ Республики Татарстан, регулярно занимает призовые места на всероссийских стендах.

Фото: Спорт Якутии
Источник: Спорт Якутии

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