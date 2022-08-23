У якутянина было «хобби» — воровать велосипеды по ночам

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» в течение августа поступило несколько заявлений от жителей по ул. Лонгинова и ул. Билибина. Граждане сообщили о кражах велосипедов, которые они оставили во дворах. В общей сложности были похищены 4 велотранспорта, а материальный ущерб составил порядка 62 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что ко всем хищениям причастен 48-летний мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник с помощью кусачек перекусывал противоугонные тросы и похищал велосипеды. Орудовал он в ночное время, а все похищенное прятал в своем гараже. Как пояснил подозреваемый «кражи он совершил для себя, это просто его хобби». Острить ему теперь придется в ИВС, куда подозреваемого водворили по возбуждению уголовных дел по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время все похищенное изъято.