У якутян золото и бронза турнира в Белоруссии

Александр Гурьев — чемпион, Роман Нестеров — бронзовый призёр турнира по греко-римской борьбе в Белоруссии, сообщает тгк Спорт Якутии.

В Витебске Республики Беларусь прошел 53-й по счету турнир по классической борьбе памяти Героя Советского союза Льва Довлатова. На этом турнире отличились якутские «классики», сообщил «Спорту Якутии» старший тренер сборной Кирилл Павлов. Так в весовой категории до 55 кг победителем стал Александр Гурьев. А в самом тяжелом весе до 130 кг бронзовую медаль завоевал ещё один якутский борец Роман Нестеров

По словам тренера, борец Гурьев провёл на турнире четыре схватки и во всех одержал уверенные победы: Илья Илюкович (16:6), Максим Разжаловец (9:0), полуфинал Баймырат Джораев (8:0), финал Илья Можейко (8:0). #Спортякутии