08.06.2022
18:42
121
Праздники
У якутян в июне два дополнительных выходных — праздники!
Сразу две короткие рабочие недели ожидают якутян в июне: 12 июня отмечаем День России, 21 июня – национальный праздник Ысыах, сообщает ЯСИА.
В честь Дня России будем отдыхать три дня подряд — с 11 по 13 июня. Выходные — с субботы по понедельник включительно.
Также день национального праздника Ысыах, который отмечается 21 июня, установлен как нерабочий праздничный для работников органов государственной власти и государственных учреждений Якутии. Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы местного самоуправления, организации иных форм собственности вопрос предоставления выходного решают самостоятельно.
Фото: архив Sakhalife
Источник: ЯСИА
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.06.2022
145
08.06.2022
145
08.06.2022
75
08.06.2022
120
08.06.2022
274
08.06.2022
147
08.06.2022
155
08.06.2022
102
08.06.2022
197
08.06.2022
153
08.06.2022
292
08.06.2022
307
08.06.2022
152
08.06.2022
284
08.06.2022
106
08.06.2022
257
08.06.2022
190
08.06.2022
293
08.06.2022
750
08.06.2022
269
08.06.2022
264
08.06.2022
393
08.06.2022
176
08.06.2022
345
08.06.2022
175
08.06.2022
501
08.06.2022
290
08.06.2022
214
08.06.2022
473
08.06.2022
191
08.06.2022
199
08.06.2022
1015
08.06.2022
299
08.06.2022
559
08.06.2022
806
08.06.2022
256
08.06.2022
258
08.06.2022
869
08.06.2022
493
08.06.2022
943
08.06.2022
1391
08.06.2022
2341
07.06.2022
1226
07.06.2022
356
07.06.2022
563
07.06.2022
270
07.06.2022
1723
07.06.2022
1240
07.06.2022
2348
ТОП НОВОСТИ
05.06.2022
106832
03.06.2022
26190
05.06.2022
24874
02.06.2022
13015
02.06.2022
9291
04.06.2022
6783
Добавить комментарий