08.06.2022
18:42
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Праздники

У якутян в июне два дополнительных выходных — праздники!

Сразу две короткие рабочие недели ожидают якутян в июне: 12 июня отмечаем День России, 21 июня – национальный праздник Ысыах, сообщает ЯСИА.

В честь Дня России будем отдыхать три дня подряд — с 11 по 13 июня. Выходные — с субботы по понедельник включительно.
Также день национального праздника Ысыах, который отмечается 21 июня, установлен как нерабочий праздничный для работников органов государственной власти и государственных учреждений Якутии. Федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, органы местного самоуправления, организации иных форм собственности вопрос предоставления выходного решают самостоятельно.

Фото: архив Sakhalife
Источник: ЯСИА

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