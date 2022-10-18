У якутян массово изымают оружие

Сотрудниками Росгвардии совместно с органами внутренних дел на территории республики проводится комплексная работа по контролю за оборотом оружия. С начала года проведено 75 599 проверок владельцев оружия. В отношении граждан составлено 4 374 административных протокола, изъято 5 382 единицы оружия и 85 966 шт. патронов.

Негативно складывается ситуация с количеством похищенного оружия. Зарегистрировано хищение 14 единиц в г. Якутске и 4 районах. Анализ показывает, что большая часть хищений из сейфа допущена из-за личной недисциплинированности владельцев в результате ненадлежащего хранения, и только 5 хищений совершено путем взлома сейфа.

Также в сезон охоты регистрируется большая часть фактов утраты оружия. Из 27 зарегистрированных случаев одно ружье сгорело во время пожара, одно утрачено при несоблюдении правил транспортировки, а остальные утрачены на водоемах во время охоты.

По всем фактам проведены проверки и в отношении владельцев, которые допустили нарушения правил оборота оружия, что повлекло его хищение и утрату, привлечены к административной ответственности.