05.12.2022
12:17
694
Происшествия
У якутян изъяли незаконно добытую рыбу
Сотрудники ДПС Верхневилюйского улуса в ходе досмотра салона Тойоты Хайс обнаружили десятки мешков с замороженной рыбой. Все это добро предположительно везли с реки Тюнг. Начата процессуальная проверка.
Фото: @crimyakutiaru
Источник: @crimyakutiaru
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