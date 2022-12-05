У якутян изъяли незаконно добытую рыбу

Сотрудники ДПС Верхневилюйского улуса в ходе досмотра салона Тойоты Хайс обнаружили десятки мешков с замороженной рыбой. Все это добро предположительно везли с реки Тюнг. Начата процессуальная проверка.

Фото: @crimyakutiaru Источник: @crimyakutiaru

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх