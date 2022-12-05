05.12.2022
12:17
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Происшествия

У якутян изъяли незаконно добытую рыбу

Сотрудники ДПС Верхневилюйского улуса в ходе досмотра салона Тойоты Хайс обнаружили десятки мешков с замороженной рыбой. Все это добро предположительно везли с реки Тюнг. Начата процессуальная проверка.

Фото: @crimyakutiaru
Источник: @crimyakutiaru

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