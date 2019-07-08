У якутского вольника появился шанс выиграть путевку на Олимпиаду

Якутский борец Арыйаан ТЮТРИН (57 кг) выбыл с чемпионата России на стадии 1/4 финала из-за несправедливого судейства. После этого вопиющего случая глава Якутии, президент Федерации спортивной борьбы республики Айсен НИКОЛАЕВ связался с главным тренером сборной РФ по вольной борьбе Дзамболатом ТЕДЕЕВЫМ.

В итоге переговоров было решено отправить действующего чемпиона мира Заура УГУЕВА, новоиспеченного чемпиона России Рамиза ГАМЗАТОВА и обладателя Кубка мира-2019 Арыйаана Тютрина на международный турнир памяти Циолковского и Пытлясинского, который пройдет 2-4 августа в Польше, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Якутии.

Кто из них займет самое высокое место на данном турнире, тот и поедет на сентябрьский чемпионат мира-2019 в Нур-Султан, где будут разыгрываться олимпийские путевки.