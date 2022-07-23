23.07.2022
17:39
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Спорт

У якутского молодогвардееца серебро Всероссийского турнира по боксу

С 19 по 24 июля прошёл Всероссийский турнир по боксу «Байкал — 2022». В этот раз на ринге в ФСК выступили более 10 спортсменов из 27 регионов России в 13 весовых категорий, в числе которых активист ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Алексеев Ярослав, который занял 2 место в весовой категории 54 кг.
Всероссийские соревнования «Байкал» — один из старейших турниров по боксу. В этом году проводились в 51-ый раз. Победителям соревнований присвоились звания «Мастера спорта России».
«В общем, соревнование прошло на высоком уровне. Первый бой я успешно выиграл и дошел до финала, где проиграл спортсмену международного уровня. Бой с международным титулованным спортсменом оставил мне огромный опыт и яркие впечатления. Поэтому, я не расстраиваюсь – у меня все впереди! Я уверен, что в будущем покажу достойные победы!» — активист МГЕР, Алексеев Ярослав.

Фото: ЯРО ВОО МГЕР
Источник: ЯРО ВОО МГЕР

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