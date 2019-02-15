У якутского Быка холода отвалился второй рог. Морозы не отступают

Зима в Якутии связана с мифическим Быком холода. Наступление холодов, а затем и приход весны по народному календарю соответствует периодам роста и ломки его рогов. Сегодня, 15 февраля, у Быка холода сломался второй рог. Считается, что с этого дня заканчивается морозный период.

Днем в Якутске ожидается -23-25 градусов мороза.

По сообщению ЯУГМС, в нескольких населенных пунктах Якутии зарегистрирована температура ниже 45 градусов мороза.

Прогноз погоды в Якутии на 16-17 февраля.

На большей части небольшой и умеренный снег, порывистый ветер до 12-17 м/с, на побережье Арктики и 17 февраля на юге до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -23-28, днем -16-21°. На западе, юге 16 февраля ночью и днем -11-16, днем на юго-западе -4-9°. На северо-востоке морозно ночью -43-48, в котловинах до -50-55, днем -38-43, местами -28-33

Календарь роста и ломки рогов Быка холода

14 октября, Покров день – Бык Эhээ Дьыла выходит из Ледовитого океана, на Срединный мир наступает зима. У него ещё нет рогов, но даже его дыхание приносит холод и мокрый снег.

8 ноября – У Быка Эhээ Дьыла вырастает первый рог. Начинаются устойчивые зимние морозные дни.

21 ноября – Кончик рога у Быка заостряется. Морозы усиливаются.

21 декабря – Вырастает второй рог. Начинаются знаменитые трескучие якутские морозы.

8 января – Заостряется кончик второго рога. Мороз набирает полную силу, начинаются Крещенские морозы.

31 января – Острия у обоих рогов притупляются. Морозы слегка ослабевают.

12 февраля – У Быка Эhээ Дьыла ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают.

15 февраля – У Быка ломается второй рог, морозный период года заканчивается.

18 февраля — у Быка отваливается голова.

25 февраля — отваливается туловище Быка холода.

22 мая – Новый год по календарю народа саха. Первый ысыах года. Полностью тают рога Быка. Холодное время года уже позади, у скота заканчивается стойловый период, наступает лето.