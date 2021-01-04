04.01.2021
18:52
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Культура

У якутов был «вечный календарь»

Календарь — одно из удивительных творений. Как в древности люди научились выделять определенные периоды времени? В Якутском госмузее им. Ярославского хранятся несколько видов старинных календарей саха. Мудрость и глубокие познания народа кроются в простых с виду досках с дырочками и зарубками.

Завтра, 5 января, самый народный музей республики — музей им Ярославского — приглашает на деттское занятие «Якутская зима».

Вы узнаете о герое года — якутском Быке холода, сыграете в игру-раскраску «Якутская национальная одежда» и сможете поучаствовать на мастер-классе «Якутский вечный календарь».

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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