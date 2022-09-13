У Якутии три бронзы чемпионата «Молодые профессионалы»

Сборная Якутии взяла три бронзовые медали и три медальона за профессионализм на десятом национальном чемпионате «Молодые профессионалы», передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу института развития профессионального образования.

Республику в дистанционно-очном формате по 11 компетенциям представляли шесть студентов и семь школьников. Их работу оценивали эксперты со всей страны.

Бронзу выиграли студент колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Александр Гаврильев по компетенции «Специалист по тестированию игрового ПО», студент Транспортного техникума Александр Прокопьев по компетенции «Охрана труда» и воспитанница Центра дополнительного образования детей Усть-Алданского района Виолетта Омукчанова по компетенции «Эстетическая косметология – Юниоры».

Медальоны за профессиональное мастерство получили студент регионального технического колледжа в Мирном Евгений Чуйко, студентка Якутского медколледжа Екатерина Алексеева и студент Якутского колледжа связи и энергетики Никита Егоров.