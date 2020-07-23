У Якутии появился новый туристический проект

Якутия представила проект туристического кластера «Лена» на конкурс Агентства стратегических инициатив. Министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких в ходе прямого эфира в социальных сетях заявила, что проект будет реализован независимо от результатов, но просила якутян поддержать его в народном голосовании.

13 июля стартовало народное голосование Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организатором которого является АНО «Агентство стратегических инициатив». Как заявила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких, Якутия представила проект туристического кластера «Лена», который планируется создать на знаменитых «Ленских столбах».

«Считаю прекрасным проект туристического кластера «Лена», который является основной точкой притяжения наших туристов. Проект включает в себя решение множества задач – инфраструктурных, строительство объектов и так далее», – сказала Ирина Высоких.

Она отметила, что министерство совместно с администрацией парка несколько месяцев готовилось к конкурсу.

«Очень прошу поддержать Якутию, это очень важно. Однако вне зависимости от результатов проект будет жить», – заявила министр.

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