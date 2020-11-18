У Якутии появился финансовый партнер для модернизации здравоохранения

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» сообщила, что в рамках концессионных соглашений готова выступить финансовым партнёром Якутии в реализации проектов строительства объектов здравоохранения.

«Для ВЭБ.РФ повестка повышения уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания является ключевой. Благодаря финансированию масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и социальной сферы, мы стремимся создавать те условия, при которых городская экономика сможет стремительно развиваться», — подчеркнула она.

Сегодня на онлайн совещании по вопросу строительства объектов здравоохранения на территории города Якутска вице-президент ВЭБ.РФ Татьяна Мухтасарова презентовала проект «Развитие региональных систем здравоохранения». Концессионные соглашения включают в себя полный цикл: формирование комплексной инвестиционной программы, проектирование, строительство, техническую эксплуатацию объекта.

По сообщению ВЭБ.РФ — Якутия вошла в число 15 крупных регионов, для которых реализация данного проекта является наиболее приоритетной. Реализуемые программы позволят закрыть до 20% совокупной потребности регионов в модернизации инфраструктуры здравоохранения. Такие долгосрочные решения в рамках концессионного соглашения значительно сокращают нагрузку на региональный бюджет.

На сегодняшний день по всей России остро стоит вопрос по созданию современной поликлинической экосистемы в городах. В рамках проекта «Поликлиника 2.0» использование бюджетных средств и частных инвестиций будет способствовать модернизации не только технической базы и инфраструктуры объектов, но и улучшению оказания медицинской помощи и обслуживания в учреждениях.

«Проект требует серьёзного изучения со стороны профильных министерств республики и окружной администрации города Якутска. Тем не менее, мы уверены, что ВЭБ.РФ поможет реализовать на территории республики проекты, которые окажут содействие позитивному развитию региона», — подчеркнул вице-премьер Якутии Кирилл Бычков.