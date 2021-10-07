У Якутии появилась возможность сэкономить 2,8 млрд рублей

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов в рамках Петербургского международного газового форума достигли новых договоренностей, согласно которым компания готова направить 1,8 млрд рублей на реализацию президентской программы социальной догазификации в регионе.

Всего в рамках программы социальной газификации планируется подвести газ к почти 5 тысячам домовладений.

Кроме того, «Газпром» берёт на себя все расходы по строительству внутрипоселковых и межпоселковых газопроводов в муниципальных образованиях, расположенных вдоль газопровода «Сила Сибири», по соглашению о развитии газоснабжения и газификации Якутии на период с 2021 по 2025 годы. Это позволит сэкономить бюджету республики средства в размере 2,8 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре 2020 г. председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период — 2021–2025 годы.

Согласно программе будут созданы условия для газификации 21 населенного пункта в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олекминском районах республики — в том числе для подачи газа потребителям в г. Алдан, г. Олекминск, с. Беченча, с. Мурья, с. Иенгра, п. Чульман.