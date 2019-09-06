У Якутии крепкие позиции в образовании

Руководитель Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в ходе представления проекта Национальной программы развития Дальнего Востока на заседании президиума Государственного совета, которое провел Владимир ПУТИН на полях ВЭФ, среди условий для достижения лидерской программы развития макрорегиона обозначил основные программные предложения по вопросам развития образования и улучшения его качества, создания условий для самореализации молодежи.

«Совместно с крупнейшими предприятиями будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки, — сказал он. — На мировой уровень должны выйти флагманы высшего образования – Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты. Нужны и специальные меры – например, бесплатное обучение в лучших ВУЗах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком», — отметил Айсен Николаев.

По мнению главы крупнейшего субъекта России, «нужны новые стимулы для трудоустройства местных жителей и молодежи. К примеру, такие как строительство с участием государства льготного арендного жилья для работников предприятий, по опыту судостроительного комплекса «Звезда». Николаев убежден, что необходимо «поддерживать мобильность молодежи, предоставить возможность путешествовать, учиться в России и в странах АТР, в том числе и при поддержке работодателей». Среди предложений Ил Дархана: субсидирование государством региональных авиаперевозок, расширение до 30 лет возрастного ценза субсидирования магистральных перелетов.

«Также для молодых людей сегодня важен новый тип мобильности – цифровой, — подчеркнул Николаев. — Поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу «цифрового преимущества» как компенсации географической удаленности».

В комментарии пресс-службе ректор Малой академии наук Якутии Василий ПАВЛОВ поддержал позицию Айсена Николаева. «Действительно, только развитие с лидерских, передовых позиций в новой глобальной цифровой экономике сделает Россию одним из лидеров в Азиатско-тихоокеанском регионе. И наш регион, наша республика обязана стать лидером в достижении этой цели, став научно-образовательным центром Дальнего Востока. Благо у нас уже имеются крепкие позиции в этом направлении», — сказал он.

Отметим, что заседание президиума Госсовета РФ провел 4 сентября Президент России Владимир Путин в рамках Пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Основной темой стало обсуждение проекта Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035 года, который представил Айсен Николаев.