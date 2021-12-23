У Якутии есть реальный шанс задать вопрос Владимиру Путину

Пресс-конференция Путина в 2020 году

Одна из членов делегации, журналист московского филиала НВК «Саха» Айсена Бурнашева рассказала какой вопрос она поднимет для обсуждения с Главой государства. По словам корреспондента, мост через реку Лена — мечта якутян, речь идёт не только о повышении качества жизни, но и экономическом благополучии.

«Круглогодичную транспортную доступность в Якутии сможет обеспечить Ленский мост. Этот вопрос актуален как никогда. Я сама родом из Нижнего Бестяха, поэтому не понаслышке знаю о всех тонкостях «путешествия» с правого берега на левый. Летом и осенью — это паромы и теплоходы, зимой — ледовая переправа, а весной в половодье сообщения практически нет. Мост стоит огромных денег. Будет ли федеральное софинансирование? Каков будет его объём? И когда стартует строительство Ленского моста? Эти вопросы на первом месте», — подчеркнула Айсена Бурнашева.

Стоит отметить, что из-за эпидемиологических ограничений, количество участников пресс-конференции в этом году будет сокращено вдвое – если раньше событие собирало более 1000 журналистов России и мира, то в этот раз их будет не более 500. Для Айсены Бурнашевой данная пресс-конференция уже третья по счёту, поэтому имея за собой достаточно большой опыт, она не теряет надежды лично задать свой вопрос Владимиру Путину.



«У Якутии есть реальный шанс взять заветный микрофон в руки и поговорить с руководителем государства», — отмечает журналист.

Отметим, что большая пресс-конференция Президента России состоится сегодня, 23 декабря. Традиционно съедутся журналисты со всей страны, чтобы задать свой вопрос Владимиру Путину. Среди них будут четверо представителей СМИ Республики Саха (Якутия).



Пресс-конференция начнётся в 18:00 по якутскому времени. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на главных федеральных каналах: Первый канал, «Россия-1», «Россия 24», «МИР 24», НТВ, ОТР. Послушать ответы Президента можно будет на радиостанции «Маяк», «Радио Россия» и «Вести ФМ». Кроме того, прямая трансляция будет доступна в интернете, на YouTube-каналах и медиаплатформе «Смотрим».