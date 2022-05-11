11.05.2022
22:07
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Якутия

У Якутии будет свой самолет для вызова осадков

«Мы хотим превентивно вызывать дожди, не дожидаясь пожаров, чтобы возгорания в лесах вообще не возникали. Данный вопрос отдельно обсудили с руководителями федеральных министерств и ведомств, вице-премьерами — все заинтересованы», — подчеркнул Айсен Николаев

. Днем ранее глава республики предложил президенту РФ использовать подобные самолеты не только для тушения природных пожаров, но и для снижения классов пожарной опасности в лесах, сообщает тгк @yk24ru

Источник: тгк @yk24ru

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