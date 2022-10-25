У WhatsApp глобальный сбой

Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера Наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Нидерландов, Великобритании и Италии. Также поступают сообщения о сбоях из Франции, Испании, Швеции, Греции. Кроме того, проблемы с мессенджером наблюдаются у якутских пользователей, сообщает тгк Балабкин

Компания Meta, владелец мессенджера (признана экстремистской и запрещена в России), сообщила, что в курсе проблем и работает над скорейшим восстановлением работы WhatsApp, сообщает РБК

WhatsApp снова заработал Однако сохраняются проблемы с web-версией. Приложение на телефоне работает без сбоев, сообщает в Телеграм.

Ранее аналитики компании Artezio, входящей в группу «Ланит», рассказали, что мессенджер WhatsApp является самым ненадежным для личной переписки. Такой вывод специалисты сделали на основе внутреннего исследования уровня приватности приложений.

До этого создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посоветовал не скачивать WhatsApp. По его словам, приложение уже 13 лет представляет собой инструмент для слежки.

Он уточнил, что для получения контроля хакерам достаточно будет отправить пользователю вредоносное видео или начать видеозвонок. Дуров подчеркнул, что с этой проблемой WhatsApp сталкивается уже не первый раз. Это, по его словам, говорит о перспективах наличия новых недостатков безопасности, сообщает М-24.

