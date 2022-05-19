У выпускников-историков СВФУ стопроцентное трудоустройство

Учителей истории и обществознания готовят на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета. В этом году 20 абитуриентов могут поступить на бюджетные места по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание)».

Заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии Ольга Парфенова считает, что главная особенность программы в том, что ребята получают возможность стать учителями сразу двух предметов – истории и обществознания. Оба предмета сейчас востребованы, тем более с учетом того, что многие выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию. «У нас новый макет учебного плана – он продуманный, дисциплины объединены в блоки. Например, блок педагогических предметов, отдельно – методических, также блок, связанный с воспитательной работой и так далее. Даем знания по вожатской деятельности, патриотическому воспитанию, краеведческой работе», – рассказала Ольга Парфенова.

После второго курса у студентов начинается вожатская практика – ее они проходят в летних детских лагерях. На практику в школу обучающиеся идут на третьем курсе. Факультет отправляет их в ведущие общеобразовательные учреждения города Якутска, например, среднюю общеобразовательную школу №33, Городскую классическую гимназию, СОШ №23 и другие.

«У нас хороший процент трудоустройства: если брать общий показатель, то 100%. Но надо иметь ввиду, что некоторые ребята уходят в армию, девушки остаются по уходу за детьми, некоторые продолжают обучение в магистратуре. Большая часть, в том числе после завершения магистратуры, идут работать в школы. Я считаю, что сейчас профессия учителя становится все более привлекательной и престижной для молодежи – растет заработная плата, меняется отношение общества к самой профессии – становится более уважительным, особенно в сельской местности. Многие наши выпускники становятся руководителями образовательных учреждений – среди них много завучей, директоров, работников управления образования», – комментирует завкафедрой.

Она добавила, что многие ребята поступают на исторический факультет уже с целью поехать работать в район. Ольга Парфенова считает, что в сельской местности можно набрать хороший опыт работы и там легче вырасти в профессиональном плане – это понимают и сами студенты.

Выпускник этого года Егор Никифоров планирует работать учителем в селе Бетюнцы Амгинского района. Он наткнулся на объявление, что нужен учитель истории, незамедлительно позвонил по указанному номеру и теперь имеет на руках предварительный договор. По рассказам родителей, он с детства хотел стать учителем: ставил стулья и столы, представлял, что там сидят ученики и делал вид, что рассказывает им что-то. Кроме того, родственники Егора Никифорова были учителями, причем именитыми. Видимо, сказались гены, говорит он.

«Мои пять лет студенчества прошли незабываемо – это деятельность в ППОС СВФУ, археологическая практика в местности Джарама, выступления на конференциях и всевозможные поездки. Также я занимался научной деятельностью в Студенческом научном кружке ИФ «Культурная антропология» – это мне помогает и сейчас в написании выпускной квалификационной работы. Кстати, благодаря нашему кружку я выбрал тему и научного руководителя еще на первом курсе. Наш факультет всегда поддерживает студентов как в учебе, так и в любых начинаниях», – заключил выпускник.

Справка:

На 2022-2023 учебный год на направление подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание)» выделено 20 бюджетных и два платных места. Для поступления абитуриенту нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию.