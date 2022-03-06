06.03.2022
00:27
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Экономика

У «Внуково» лопнуло терпение, и авиакомпании «Якутия» указали на дверь — телеграм

UTG Group прекращает обслуживание авиакомпании «Якутия» в аэропорту «Внуково» с 5 марта из-за внушительной задолженности, сообщает телеграм-канал ТАСС со ссылкой на компанию. Об этом сообщают и другие телеграм-каналы. «FrequentFlyers» сообщил и сумму задолженности – несколько сот миллионов рублей. Вот у «Внуково» и лопнуло терпение.

В данное невозможно купить авиабилеты авиакомпанией «Якутия» из Внуково в Якутск в ближайшие даты.  

При этом, Росавиация не планирует ограничивать сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия», сообщает телеграм-канал ТАСС со ссылкой на агентство.

Фото: с сайта а/к "Якутия".
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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