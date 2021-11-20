У Виктора Лебедева – повторный ковид

В последнее время СМИ часто сообщают о том, что генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт», депутат Ил Тумэна Виктор ЛЕБЕДЕВ, обвиняемый в избиении своего подчиненного, а именно ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в очередной раз не явился в суд. Обычно вбросы информации идут от противоположной стороны – адвокатов потерпевшего Владимира СТРИЖАКА, родного племянника экс-генерального директора АО «Саханефтегазсбыт», бывшего депутата Ил Тумэна Игоря НИКИТИНА.

Потерпевший показал, что у него сломан нос и были кровоподтеки. Ответчик отрицал свою причастность.

Потерпевший Стрижак с самого начала конфликта раздает комментарии в СМИ. На днях он публично усомнился в болезни ответчика.

«У меня сложились мысли, что Лебедев намеренно скрывается от суда. Непонятно, как чемпион, спортсмен, руководитель, топ-менеджер с высокими амбициями может позволять себе такое поведение?» — заявил он в комментарии News.Ykt.Ru.

SakhaLife не с первого раза, но дозвонился до Виктора Лебедева, чтоб узнать о состоянии его здоровья, действительно ли он болен настолько, что не может явиться в суд. Однако уже с первых мгновений разговора стало ясно, что Лебедев серьезно болен. Он тяжело дышит, натужно кашляет, говорит с трудом.

Отвечая на вопрос SakhaLife, Виктор Николаевич отметил, что у него не контакт с ковидным больным, как проходило в СМИ. Он повторно заболел ковидом, что подтверждается медицинскими документами. На днях он переведен из гастроэнтерологического отделения Республиканской больницы – Центра экстренной медицинской помощи №2 в красную зону этого же медучреждения. От кого он заразился коронавирусной инфекцией, идентифицировать затрудняется. В последнее время Лебедев лечился в стационаре РБ №2.

Напомним, что в первый раз Лебедев заболел COVID-19 осенью этого года. После этого, у него обострилось хроническое заболевание, которое и стало причиной госпитализации.

Похоже, с подачи потерпевшего Стрижака и ряда СМИ, судья Анна Прокопьева так же сомневается в обоснованности медицинских заключений ведущих стационаров республики по данному делу.

На последних судебных заседаниях были допрошены врачи из Якутской республиканской клинической больницы и Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи, лечившие пациента Лебедева. До этого судья Анна Прокопьева назначала проверку ЯРКБ прокуратурой и федеральными медицинскими структурами, которые дали исчерпывающий ответ.

Очередное заседание по данному делу судья мирового участка №43 города Якутска Анна ПРОКОПЬЕВА назначила на 26 ноября.

19 декабря исполняется два года с момента происшествия, и тогда ответчик освобождается от уголовной ответственности в связи с давностью события согласно действующего законодательства.

Напомним, что адвокат Ольга ЧЕРНЫШОВА отметила в интервью SakhaLife, что в самом начале судебного процесса сторона ответчика ходатайствовала о том, чтобы суд рассмотрел это дело в отсутствие Виктора Лебедева, как это часто бывает. Однако судья Анна Прокопьева встала на сторону потерпевшего Стрижака и прокуратуры, чтоб суд шел в присутствии ответчика в связи с общественным резонансом, которое получило данное дело. Как считает адвокат Чернышова, если бы суд удовлетворил ходатайство ответчика, рассмотрение этого дело давно было бы окончено.

А пока – ответчик Виктор Лебедев с повторным ковидом находится в красной зоне РБ №2. Истец Владимир Стрижак проживает в Якутске в собственной квартире вместе со своим дядей Игорем Никитиным. Игорь Юрьевич, переехавший за пределы республики, вынужден был вернуться. Вернее, его этапировали в Якутск в наручниках, и теперь он сидит на скамье подсудимых по обвинению в совершении должностных преступлений на посту генерального директора АО «Саханефтегазсбыт».

Таков плотный клубок уголовных дел, в том числе экономической направленности, вокруг стратегического предприятия республики – «Саханефтегазсбыта».

SakhaLife следит за развитием событий.