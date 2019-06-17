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У Виктора Колибабчука появился неожиданный соперник

Знаменательно, что современное название виду спорта дал первый олимпийский чемпион по вольной борьбе из народа саха Роман Михайлович ДМИТРИЕВ. Также мы не устаем повторять, что целевым ориентиром деятельности Всероссийской федерации мас-рестлинга является решение задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ по интеграции национальных видов спорта России в международное олимпийское движение.

Мас-рестлинг, зрелищный и динамичный вид единоборства, имеет отличные перспективы в этом направлении. Его популярность в мире растет с каждым днем. Этот демократичный, доступный вид спорта получил признание и развивается в 50 странах мира на всех континентах, включая Антарктиду.

Михаил Дмитриевич не только президент ВФМР, но является еще и председателем Олимпийского совета Республики Саха (Якутия). Неудивительно, что именно он внес предложение проводить престижное российское соревнование по мас-рестлингу именно в этот день. В Лужниках Олимпийский день проводится в честь образования Международного олимпийского комитета. Сегодня 125-й день его рождения. К этой дате были приурочены торжественные проводы сборных команд России по разным видам на Европейские игры в Минске.

В этот праздничный день в одном ряду с другими видами спорта, ярко представленными в Лужниках, был и мас-рестлинг. Помост установили прямо за олимпийскими кольцами у самого входа на территорию стадиона. Никто не прошел мимо места, где проходили поединки гигантов.

Приветственная якутская песня «тойук» и искусная игра на хомусе в исполнении Анны САВВИНОЙ сразу привлекли внимание гостей праздника. Анна — хомусист — импровизатор, Туйаарыма Куо -2008, Хомус Куо — 2009, Краса Дальнего Востока — 2017. К тому же якутская красавица окончила Московский госуниверситет гражданской авиации. Сейчас работает начальником отдела управления базы данных АО «Авиакомпания «Якутия» и является кандидатом технических наук, доцентом СВФУ. Приятно, что у мас-рестлинга есть такие верные поклонники, которые всегда украшают наши соревнования культурными номерами.

На помосте сегодня сошлись мас-рестлеры тяжелой и супертяжелой категории из семи регионов страны. Абсолютным чемпионом предсказуемо стал Виктор КОЛИБАБЧУК из Вязьмы. Спокойно и уверенно он ведет все поединки с начала года. По всему, Виктор находится в пике своей формы. Но никто не ожидал, что его соперником в финале станет спортсмен из Екатеринбурга Александр ГУЛЯЕВ. Это, несомненно, огромный успех Уральской федерации мас-рестлинга, президентом которой является Алексей КАЗАКОВ. В столицу сибиряки прибыли большой дружной командой и показали очень неплохие результаты. Так, бронзовым призером стал их земляк Андрей МАРКИН. Третье место разделил с ним якутянин Евгений ПОПОВ.

Порадовал факт гендерного равенства по количеству участников чемпионата в абсолютной категории. Впервые число мужчин и женщин сравнялось. Среди женщин победила калужанка Мохинур АБДУЗОЙИРОВА. Серебряной призеркой стала стремительная Виктория ЯКОВЕНКО из Москвы. Третье место поделили калужанка Елена НЕЖИВОВА, выступавшая также за Московскую область, и Светлана ТИХОНОВА из Свердловской области.

Призовой фонд составил 250 000 рублей. Мы благодарим Петра Ивановича БУРНАШЕВА из Республики Саха (Якутия), который обеспечил его единолично. Чемпионы также получили специальные призы в виде авторских произведений искусства: Виктор Колибабчук – работу «Морской прибой», а Мохинур Абдузойирова – картину с неувядающими цветами.

В награждении приняли участие президент Всероссийской федерации мас-рестлинга Михаил Гуляев, вице-президент Марина ЗАХАРОВА и директор РЦНВС им. В. Манчаары Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ.

Главный судья соревнований – Иван СИВЦЕВ, главный секретарь – Арнольд МОХОВ, комментатор — Игорь ГАЛУТВА.

Источник: Лена ТОМСКАЯ, Фото: Максим СУХАНОВ.
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