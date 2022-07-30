У вашего ребенка тонзиллит…



Ваш ребенок жалуется на боли в горле и даже в ушах, плохо ест? Это может быть тонзиллит. Что это такое, к чему он может привести, я поинтересовалась у врача-оториноларинголога Анны ПОПОВОЙ.

— Что такое тонзиллит, Анна Георгиевна?

— Тонзиллит – это инфекционное заболевание миндалин, может протекать как самостоятельное заболевание, так и осложнением или одним из проявлений инфекционных и соматических заболеваний. Острая форма заболевания — всем известная ангина, это подразумевает именно воспаление нёбных миндалин.

— Дети какого возраста чаще всего подвержены заболеванию?

— Тонзиллит у детей возникает в возрасте от двух лет, это связано с физиологическими особенностями иммунологической реактивности и чаще всего протекает с воспалением глоточной миндалины. Заболевание не имеет чёткой сезонности и чаще развивается в период эпидемий ОРВИ.

— С чем чаще всего связано заболевание ребенка?

— Причина ангины – инфекции, основными возбудителями являются патогенные бактерии, чаще всего бета-гемолитический стрептококк, а также вирусные и грибковые инфекции. У нас на Крайнем Севере в связи с суровыми климатическими условиями заболеваемость тонзиллитом значительно повышена и уже является одним из факторов развития данной болезни. Также к предрасполагающим факторам относятся: стресс, несбалансированное питание, наследственность, аллергические реакции, воспалительные процессы в полости носа и околоносовых пазух, стоматологические заболевания.

— Как не пропустить первые признаки?

— Первые симптомы острого тонзиллита проявляются уже на первые-третьи сутки после заражения, общий для всех форм ангины симптом – боль в горле, общие проявления – повышение температуры тела, слабость, снижение аппетита, увеличение шейных лимфоузлов, визуально родители или сами дети могут заметить увеличение гланд в размере, покраснения и налёт на миндалинах. Некоторые дети жалуются на боль в ушах, поскольку боль отдает в уши.

— Какими осложнениями грозит тонзиллит?

— Плохо вылеченная острая форма тонзиллита ведёт к развитию хронического процесса. Ангина опасна осложнениями, особенно развитием заболеваний отдалённых органов и систем, такие как: ревматизм, кардиопатии, нефропатии, артропатии, вплоть до тиретоксикоза.

— Как можно предупредить?

— Профилактика тонзиллитов складывается из нескольких направлений: регулярная диспансеризация ребёнка, обеспечение соответствующей возрасту ребёнка питания и режима дня, иммунизация часто болеющих детей, пропаганда здорового образа жизни, устранение неблагоприятных факторов внешней среды.

— Ваши советы родителям?

— Если вы обнаружили у ребёнка первые признаки ангины, или он уже несколько лет страдает от рецидивов хронического тонзиллита, пожалуйста, не тяните, записывайтесь на приём к врачу, не занимайтесь самолечением! Важно помнить: ангина заболевание инфекционное, поэтому также необходимо выявить носителей инфекций среди близкого окружения ребёнка, если у вас у самих есть тонзиллит, то вам необходимо обследоваться и лечиться, чтобы избежать повторного заражения ребенка. И – закаливайте ребенка, сейчас для этого самое время.



