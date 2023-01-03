03.01.2023
18:42
104
Официально
У вас Android? Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»
Сохранить безопасность передаваемых данных позволяют только актуальные версии приложений. Есть два способа их обновить, сообщает тгк @gosuslugi.
Автоматически
Настройте автообновление приложений на устройстве — у вас всегда будет актуальная версия.
Вручную
1. Зайти в магазин приложений на устройстве.
2. Выбрать «Госуслуги» и «Госуслуги Авто».
3. Нажать «Обновить».
С 5 января 2023 года старые версии мобильных приложений на ОС Android работать не будут. Обновить приложения прямо сейчас
Фото: тгк @gosuslugi
Источник: тгк @gosuslugi
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