03.01.2023
18:42
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Официально

У вас Android? Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»

Сохранить безопасность передаваемых данных позволяют только актуальные версии приложений. Есть два способа их обновить, сообщает тгк @gosuslugi.

Автоматически

Настройте автообновление приложений на устройстве — у вас всегда будет актуальная версия.

Вручную

1. Зайти в магазин приложений на устройстве.

2. Выбрать «Госуслуги» и «Госуслуги Авто».

3. Нажать «Обновить».

С 5 января 2023 года старые версии мобильных приложений на ОС Android работать не будут. Обновить приложения прямо сейчас

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Фото: тгк @gosuslugi
Источник: тгк @gosuslugi

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