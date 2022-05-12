У УО Якутска новый начальник

Начальником Управления образования Окружной администрации города Якутска с 12 мая 2022 года назначена Петрова Мария Петровна, кандидат педагогических наук, юрист, филолог, выпускница Президентской программы по подготовке управленческих кадров по направлению «Управление развитием бизнеса».

Общий стаж составляет 34 года, в сфере образования 25 лет.

Мария Петрова с 2015 года была директором ГАНОУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» — регионального модельного центра дополнительного образования детей РС (Я), курирующим развитие системы дополнительного образования, единого детского движения и гражданско-патриотического воспитания детей в республике.

С февраля 2019 года руководила МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф. И. Авдеевой» городского округа «город Якутск». Подробнее https://yaguo.ru/node/11737