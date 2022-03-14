У «Тыгын Дархана» и якутской Шехерезады родился ребенок!

13 марта в семье Ньургуна БЭЧИГЭНА, исполнителя роли Тыгын Дархана в одноименном фильме, произошло радостное событие. Его жена Лилия, известная исполнительница восточных танцев, родила дочь.

Молодая женщина на своей странице Инстаграм делилась упражнениями для беременных, буквально светилась счастьем в ожидании третьего ребенка. SakhaLife сообщал, что в волшебное зеркальное число 22.02.2022 пара официально зарегистрировала брак, для обоих это вторая семья.

О том, что Лилия ожидает девочку, подписчики догадались по посылке, которую она получила накануне — боди в светлых, розовых тонах.

SakhaLife поговрил со счастливым отцом.

— Ньургун, поздравляем с рождением дочери! Как чувствуют себя Лиля и младенец?

— Лиля и ребенок чувствуют себя хорошо. Дочка появилась на свет в 9.25. Вес — 4 230 грамм, рост – 56 см. Все прошло без осложнений, без разрывов. Ночью Лиля сказала, что, кажется, уже началось. Это было в 00.30, после этого мы не спали. Мы заранее скачали приложение подсчета схваток, следили за интервалом и продолжительностью. К 6 утра поняли, что пора в роддом. Я вызвал машину «Скорой помощи», и мы поехали в Республиканскую больницу.

На всякий случай захватил домашнюю одежду, хотел присутствовать при рождении ребенка. Но оказалось, что в этой больнице не разрешают, а в Медцентре это было бы возможно. Пришлось ехать домой. В 9.30 пришел СМС из роддома. Вот с такого радостного сообщения началось в нашей семье утро.

Моя мама эту зиму провела в городе, с утра нажарила оладьи. И я пошел к великой реке Эбээ Лена, разложил по якутскому обычаю оладушки на снегу, провел алгыс, благодарил духов за все, просил здоровья Лиле и доченьке. После обряда поехал к Лилиной маме и от нее с детьми Лили мы поговорили по видеосвязи. Дети были очень рады, ждали сестренку.

— А имя уже придумали?

— Нет. Решили, что надо исходить от ее характера, внешности. Но точно назовем якутским именем.

— Может Сардана – якутская Лилия…

— Будем думать.

— Поздравляем вашу семью с прибавлением! Счастья, здоровья маме и малышке!