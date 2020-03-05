05.03.2020
17:46
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Происшествия

У троих якутян заподозрили коронавирус

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина:

— Сегодня, 5 марта, в 12.25. поступил сигнал из больницы города Якутска, куда обратилась гражданка с маленьким ребенком с признаками ОРВИ. Они вернулись из Кореи в конце февраля. Поскольку симптомы у ребенка схожи с симптомами коронавируса, в рамках утверждённых противоэпидемиологических мероприятий проведены все меры по утверждённому регламенту. Ребёнок госпитализирован, взяты анализы, в учреждение проводится дезинфекция. 

В 16.00. по вызову скорой помощи на дом с повышенной температурой госпитализирована гражданка, вернувшаяся из Южной Кореи. Есть подозрения на коронавирус, также взяты анализы. 

Дополнительную информацию мы будем сообщать по мере ее поступления. 


Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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