У троих якутян заподозрили коронавирус

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина:

— Сегодня, 5 марта, в 12.25. поступил сигнал из больницы города Якутска, куда обратилась гражданка с маленьким ребенком с признаками ОРВИ. Они вернулись из Кореи в конце февраля. Поскольку симптомы у ребенка схожи с симптомами коронавируса, в рамках утверждённых противоэпидемиологических мероприятий проведены все меры по утверждённому регламенту. Ребёнок госпитализирован, взяты анализы, в учреждение проводится дезинфекция.

В 16.00. по вызову скорой помощи на дом с повышенной температурой госпитализирована гражданка, вернувшаяся из Южной Кореи. Есть подозрения на коронавирус, также взяты анализы.