У трети якутян чемоданное настроение — опрос

Только 29% жителей Якутии довольны жизнью в регионе

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?» В Якутии 29% опрошенных положительно ответили на этот вопрос. При этом 31% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

Чемоданные настроения у трети жителей Якутии. Их них 29% задумываются о переезде в другой регион страны, 10% — за границу, а 1% хотят сменить место жительства, но в пределах своего края.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — тут почти каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди москвичей 28% хотят покинуть страну. А больше всего довольны своим место жительства, судя по опросу, крымчане — таких в регионе 60%.

Всероссийский опрос проводился в июне 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.