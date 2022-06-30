30.06.2022
09:59
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Общество

У трети якутян чемоданное настроение — опрос

Только 29% жителей Якутии довольны жизнью в регионе

Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: «Довольны ли вы местом, где сейчас живете?» В Якутии 29% опрошенных положительно ответили на этот вопрос. При этом 31% жителей региона отметили, что не совсем довольны, но уезжать никуда не собираются.

Чемоданные настроения у трети жителей Якутии. Их них 29% задумываются о переезде в другой регион страны, 10% —  за границу, а 1% хотят сменить место жительства, но в пределах своего края.

В среднем по стране 37% россиян довольны жизнью в своем регионе. Чаще всего задумываются о переезде за границу жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — тут почти каждый третий рассматривает вариант эмиграции. Среди москвичей 28% хотят покинуть страну. А больше всего довольны своим место жительства, судя по опросу, крымчане — таких в регионе 60%.

Всероссийский опрос проводился в июне 2022 года среди пользователей сайта Дром. В опросе приняло участие более 11 тысяч человек из 83 регионов РФ.

Фото: SakhaLife
Источник: Мария ПОГРЕБЕЦ, пресс-секретарь press@drom.ru

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