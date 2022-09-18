У Сусанны Рожиной было несколько адвокатов

У осужденной Сусанны Рожиной был адвокат по назначению (или как их называют, государственный), а не по соглашению.

Из документов, имеющихся в распоряжении «ЯВ», следует, что на разных этапах следствия у нее были несколько адвокатов: это Михаил Яковлев, Ольга Липовская, Николай Несмеянов, Дмитрий Логинов и Розалия Осипова.

11 февраля этого года Рожина заключила соглашение с Дмитрием Логиновым.

Дмитрий Логинов — известный адвокат в республике, считается одним из сильнейших защитников и соответственно его услуги дорогостоящие. На его счету много резонансных уголовных дел.

Но 5 марта Рожина расторгла с ним соглашение. Из ее заявления следует: «Моя позиция по уголовному делу отличается от позиции моего защитника по соглашению Логинова Д.А. Прошу назначить мне другого защитника по назначению. Отказ не связан с моим материальным положением».

Из протокола дополнительного допроса следует, что Рожина хотела дать правдивые и признательные показания, но во время допроса адвокат посоветовал ей воспользоваться ст.51 Конституции РФ, с чем осужденная была категорически не согласна, потому как она намеревалась изобличить себя и Абсалихова. Затем, по словам Рожиной, адвокат сказал ей сообщить следователю, что она не получала копию о возбуждении уголовного дела, но Сусанна отказалась от этой линии защиты, посчитав, что Логинов не защищает ее права. Именно поэтому она попросила ей назначить адвоката по назначению.

Напомним, что суд признал Сусанну Рожину виновной по статьям «Вымогательство в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере», назначив ей 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Рожина признала свою вину и раскаялась.

Источник: vecherniy.com