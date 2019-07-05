У стрелков определилась десятка лидеров

Но борьба за медали еще продолжается.

Соревнования по компакт-спортингу в рамках финальной части VII Спортивных игр народов РС(Я) проходят недалеко от села Амга в живописной местности, что находится за заправкой «Туймаада нефти».

Турнир здесь носит не только личный характер, результаты командных очков будут занесены в общий протокол для выявления общекомандный итогов спортивных Игр. Так что каждый из участников, даже если он не попадает в число призеров, должен постараться работать на каждую мишень.

В соревнованиях лучших стрелков республики принимают участие 36 спортсменов из 12 команд. Отметим, что все участники финальной части Игр было отобраны в середине июня по итогам чемпионата Республики Саха (Якутия). Если тогда в стрелковом клубе «Бэргэн» чемпионом был признан Артур Николаев из Вилюйского улуса, то в финальной части в Амге один из лучших стрелков республики по итогам первого дня, не смог войти даже в десятку. С 86 очками из 100 возможных, он пока занимает 11 место.

Ну а лидером первого дня стал чемпион России в дуплетной стрельбе, мастер спорта Николай Кобяков. Стрелок из Кобяйского улуса собрал 97 мишеней из 100, показав отличную готовность к соревнованиям. На втором месте расположился один из главных фаворитов проходящего турнира чемпион России, Европы и мира Айаал Макаров, представляющий Якутск. На третьем месте с 92 очками его преследует абсолютный чемпион Якутии 2019 года Александр Пестерев из Амгинского улуса. Всего на одно очко от бронзового пьедестала идет еще один претендент на победу в турнире Игорь Егоров из Нюрбы.

Добавим, что соревнования у спортингистов будут продолжены завтра, 6 июля. Спортсмены также повторят программу первого дня на 100 мишеней.

Десятка лидеров соревнований по итогам 100 мишеней:

Николай Кобяков (Кобяйский) – 97 (23, 25, 24, 25)

Айаал Макаров (Якутск) – 93 (21, 23, 24, 25)

Александр Пестерев (Амгинский) – 92 (22, 24, 23, 23)

Игорь Егоров (Нюрбинский) – 91 (23, 23, 25, 20)

Иван Ли Фу Сай (Среднеколымский) – 90 (20, 23, 23, 24)

Антон Васильев (Чурапчинский) – 90 (25, 21, 20, 24)

Сергей Кобяков (Кобяйский) – 89 (22, 22, 21, 24)

Петр Неустроев (Таттинский) – 88 (21, 22, 21, 24)

Евгений Шишигин (М-Кангаласский) – 87 (22, 22, 20, 23)

Альберт Кузьмин (Намский) – 86 (21, 22, 22, 21)