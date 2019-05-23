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22 мая 2019, 22:25
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У Среднеколымска наблюдается рост уровня воды и затор

У Среднеколымска наблюдается рост уровня воды, в результате чего образовался затор льда, сообщили ЯСИА в пресс-службе МЧС по Якутии.

В ближайшие сутки рост уровня продолжится, ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков населенного пункта. Подтопление жилых домов пока не прогнозируется, но гражданам следует помнить о том, что необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на возвышенные участки, собрать документы и предметы первой необходимости, следить за уровнями реки. В случае начала повышения уровня воды рядом с населённым пунктом необходимо незамедлительно эвакуироваться на возвышенные места или в специальные эвакуационные пункты, которые определены местной администрацией.

В Среднеколымске работает оперативная группа Главного управления МЧС России по РС (Я). Силы и средства Среднеколымского районного звена ЯТП РСЧС приведены в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». Проводятся пешие патрулирования на берегу и подворовые обходы частных домов.

В Главном управлении МЧС России по РС (Я) круглосуточно работает телефон доверия 8(4112) 39-99-99.

Источник: http://ysia.ru/u-srednekolymska-nablyudaetsya-rost-urovnya-vody/
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