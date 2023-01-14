У школы №5 Якутска наконец появился 3-этажный пристрой

В Якутске прошло торжественное открытие трёхэтажного пристроя к школе №5, сообщает тгк Балабкина Бриф. В новом корпусе будут обучаться порядка 300 учеников среднего звена. Кроме учебных классов, в пристрое также оборудованы: кабинет психолога, тренажерный зал, хореографический класс и другие кабинеты. Новый корпус оснащен всем необходимым для обучения детей. «В течение следующей недели вместе с коллективом будем переезжать. После ослабления морозов учащиеся приступят к занятиям в новом здании», — прокомментировал директор школы №5 им. Кривошапкина Алексей Семёнов.

По имеющимся на сегодня сведениям, пятая школа берет отсчет от 1907 года, когда в городе Якутске было открыто Второе городское приходское училище. В новом корпусе с общей площадью 2185,58 кв. м. , будут учиться школьники с 6-го по 8-й классы, всего 274 учеников.

Строительство нового корпуса школы №5 началось в сентябре 2021 года. Пристрой СОШ №5 имени Н.О. Кривошапкина г.Якутска построен в рамках реализации проекта по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях Якутии в 2021-2024 годах. Проект реализуется с участием государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Сегодня историческое здание школы и новый корпус связывает теплый, светлый переход. Коллектив школы, учащихся с этим знаменательным днём поздравили глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ, глава городского округа «город Якутск» Евгений ГРИГОРЬЕВ, сообщает тгк Управления образования г.Якутска.