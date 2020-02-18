У школьников Якутска будут весенние каникулы — заммэра

В «Прямом эфире с городом» заместитель главы Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова сообщила, что вне зависимости от дней карантина, весенние каникулы отменены не будут и пройдут в плановом режиме.

Карантин во всех образовательных учреждениях города Якутска начался с 6 февраля и был продлен до 23 февраля. Следующее заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, где будет принято решение о продлении или прекращении карантина, запланировано на 21 февраля.