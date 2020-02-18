18.02.2020
16:45
220
Якутск
У школьников Якутска будут весенние каникулы — заммэра
В «Прямом эфире с городом» заместитель главы Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова сообщила, что вне зависимости от дней карантина, весенние каникулы отменены не будут и пройдут в плановом режиме.
Карантин во всех образовательных учреждениях города Якутска начался с 6 февраля и был продлен до 23 февраля. Следующее заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, где будет принято решение о продлении или прекращении карантина, запланировано на 21 февраля.
«Эпидемиологический порог по заболеваемости среди детского населения пока остается высоким. От 0 до 2 лет порог превышен на 22,6%, от 3 до 6 лет – на 57,3%, от 7 до 14 лет – на 58%, от 15 лет – на 39%», – рассказала замглавы.
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.02.2020
92
18.02.2020
116
18.02.2020
2137
18.02.2020
205
18.02.2020
152
18.02.2020
134
18.02.2020
287
18.02.2020
164
18.02.2020
181
18.02.2020
2568
18.02.2020
146
18.02.2020
140
18.02.2020
185
18.02.2020
188
18.02.2020
864
18.02.2020
632
18.02.2020
423
18.02.2020
306
18.02.2020
332
18.02.2020
303
18.02.2020
184
18.02.2020
192
18.02.2020
255
18.02.2020
177
18.02.2020
505
18.02.2020
264
18.02.2020
223
18.02.2020
1384
18.02.2020
260
18.02.2020
165
18.02.2020
347
18.02.2020
2331
17.02.2020
219
17.02.2020
1241
17.02.2020
2410
17.02.2020
205
17.02.2020
23345
17.02.2020
218
17.02.2020
276
17.02.2020
206
17.02.2020
263
17.02.2020
1796
17.02.2020
226
17.02.2020
6281
17.02.2020
241
17.02.2020
261
17.02.2020
222
17.02.2020
231
17.02.2020
818
17.02.2020
237
17.02.2020
1138
17.02.2020
2500
17.02.2020
302
ТОП НОВОСТИ
17.02.2020
23948
16.02.2020
11220
13.02.2020
8310
14.02.2020
7681
13.02.2020
7274
17.02.2020
6305
13.02.2020
5795