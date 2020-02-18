18.02.2020
16:45
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Якутск

У школьников Якутска будут весенние каникулы — заммэра

В «Прямом эфире с городом» заместитель главы Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова сообщила, что вне зависимости от дней карантина, весенние каникулы отменены не будут и пройдут в плановом режиме.

Карантин во всех образовательных учреждениях города Якутска начался с 6 февраля и был продлен до 23 февраля. Следующее заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, где будет принято решение о продлении или прекращении карантина, запланировано на 21 февраля.

«Эпидемиологический порог по заболеваемости среди детского населения пока остается высоким. От 0 до 2 лет порог превышен на 22,6%, от 3 до 6 лет – на 57,3%, от 7 до 14 лет – на 58%, от 15 лет – на 39%», – рассказала замглавы. 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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