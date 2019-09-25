25.09.2019
11:17
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Происшествия

У школьников во время обыска нашли похищенное

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Майскому району Якутии поступило заявление о краже продуктов питания из магазина. Материальный ущерб составил 5 700 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены лица, причастные к краже. Ими оказались двое 17-летних школьников.

Установлено, что подозреваемые ночью, отодвинув засов задней двери магазина,  проникли внутрь помещения, откуда похитили сигареты и продукты питания.

В ходе обыска часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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