У школьников начались осенние каникулы!

Ура,каникулы!!!

Более 2500 школьников 8-11 классов будут охвачены сменой каникулярного отдыха «Каникулярная школа», сообщает управление образования г.Якутска.

Более 3100 детей младшего и среднего звена записались в творческие кружки и каникулярную смену детского движения.

Во время осенних каникул в общеобразовательных учреждениях города будет реализован проект «Осенний интенсив». Данный проект направлен на организацию отдыха и оздоровления детей, проведения мероприятий по развитию потенциальных возможностей обучающихся и оказание содействия по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.

Для школьников будут организованы различные кружки по интересам, профориентационные мероприятия, подготовка к олимпиадам и многое другое.

Проект направлен на удовлетворение интеллектуальных и социальных потребностей детей, развитие творческих способностей детей и организацию полноценного отдыха и занятости детей, усиление педагогического влияния на школьников в период каникул.

все школьники будут обеспечены горячим питанием. #yaguo