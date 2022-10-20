20.10.2022
22:03
110
Образование
У школ №5 и №12 Якутска появятся пристрои
В рамках народной программы в городе Якутске откроются пристрои к школам № 5 и № 12 в селе Пригородное, республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Напоминаем, что в рамках народной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и федерального партийного проекта «Новая школа» на капремонт школ Якутии в 2022–2023 годы было выделено 2,8 млрд рублей. По программе капитального ремонта за два года отремонтируют 58 школ в 25 муниципальных образованиях и округах.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.10.2022
0
81
20.10.2022
0
107
20.10.2022
0
209
20.10.2022
0
309
20.10.2022
1
133
20.10.2022
0
113
20.10.2022
0
388
20.10.2022
0
536
20.10.2022
0
158
20.10.2022
0
119
20.10.2022
0
167
20.10.2022
1
213
20.10.2022
0
127
20.10.2022
0
271
20.10.2022
0
817
20.10.2022
0
317
20.10.2022
0
286
20.10.2022
0
1490
20.10.2022
0
1454
20.10.2022
0
197
20.10.2022
0
489
20.10.2022
0
344
20.10.2022
0
219
20.10.2022
0
410
20.10.2022
0
242
20.10.2022
0
438
20.10.2022
0
4055
20.10.2022
0
221
20.10.2022
0
159
20.10.2022
0
1632
20.10.2022
0
327
20.10.2022
0
183
20.10.2022
2
7008
20.10.2022
0
238
20.10.2022
0
431
20.10.2022
0
381
20.10.2022
0
889
20.10.2022
0
10331
20.10.2022
1
2716
20.10.2022
0
343
20.10.2022
0
658
20.10.2022
0
1825
20.10.2022
0
314
20.10.2022
0
2284
20.10.2022
0
548
20.10.2022
0
1528
20.10.2022
0
1063
20.10.2022
0
606
20.10.2022
0
1171
20.10.2022
0
2650
20.10.2022
0
359
20.10.2022
0
3291
20.10.2022
0
2240
20.10.2022
0
862
20.10.2022
0
227
20.10.2022
0
1185
20.10.2022
0
1624
20.10.2022
0
494
20.10.2022
0
2139
20.10.2022
0
821
20.10.2022
0
832
ТОП НОВОСТИ
18.10.2022
Лучший комментарий
14
456924
18.10.2022
1
89940
17.10.2022
5
27756
15.10.2022
Лучший комментарий
11
19180
14.10.2022
0
19082
15.10.2022
1
11738
15.10.2022
0
11348
16.10.2022
0
11062
20.10.2022
0
10329
17.10.2022
1
9708
Добавить комментарий