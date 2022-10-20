20.10.2022
22:03
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Образование

У школ №5 и №12 Якутска появятся пристрои

В рамках народной программы в городе Якутске откроются пристрои к школам № 5 и № 12 в селе Пригородное, республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат на 120 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Напоминаем, что в рамках народной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и федерального партийного проекта «Новая школа» на капремонт школ Якутии в 2022–2023 годы было выделено 2,8 млрд рублей. По программе капитального ремонта за два года отремонтируют 58 школ в 25 муниципальных образованиях и округах.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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