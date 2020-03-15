У села Ой автоледи сбила пешехода

14 марта около 21 час.50 мин. в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что автодороге республиканского значения «Умнас» произошло ДТП.

В ходе проверки сообщения было, предварительно, установлено, что около 21 час. 45 мин. на 71- км РАД «Умнас» в районе в с. Ой Хангаласского района водитель-женщина, управляя автомашиной «Сузуки Свифт», совершила наезд на пешехода. В результате ДТП 52-летний мужчина получил травму головы, множественные переломы конечностей, таза, травмы внутренних органов и в состоянии травматического шока был доставлен в больницу.

43-летняя автомобилистка имеет 8-летний стаж вождения, за последний год дважды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости, в момент ДТП была трезва, пристегнута ремнем безопасности, травм не получила. Со слов женщины, пешеход выскочил на дорогу неожиданно, она попыталась отвернуть руль и затормозить, но наезда избежать не удалось. Скорость ее транспортного средства, как сообщила автомобилистка, составляла около 70 км/ч, был включен ближний свет фар, так как по полосе встречного движения ехали навстречу автомашины.

По факту ДТП проводится проверка. Следствию предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.

Госавтоинспекция напоминает: водителю следует выбирать оптимальную скорость движения с учетом погодных, дорожных условий, видимости и иных факторов. Пешеходам в темное время при передвижении вне населенных пунктов необходимо использовать световозвращающие элементы или носить одежду с такими элементами (жилеты, накидки и т.д.) в целях повышения видимости.