У самой знаменитой в Петербурге якутянки день рождения

4 года назад, зимой 2017 года, из Якутска в Санкт-Петербург переехала якутянка по имени Хаарчаана. Родилась она в зоопарке «Орто Дойду». В годовалом возрасте ее принял Ленинградский зоопарк, в котором когда-то жила ее бабушка легендарная Услада. Теперь здесь белую медведицу Хаарчаану называют символом и гордостью, а земляки приезжают навещать и даже пишут письма.

Вчера зоопарк отметил первый маленький юбилей белой медведицы, ей исполнилось 5 лет. Ей с особой любовью подготовили праздничные угощения: «торт-мороженое» из любимой свеклы, яблок и морковки. А в подарочной коробке лежали лучшие кусочки мяса.

С раннего детства Хаарчаана проявила себя как жизнерадостная, бойкая и открытая к людям. «Если я предлагаю ей какой-то новый вид корма, то она пробует, не раздумывая. Например, прошлым летом я предложила ей огурец. Сначала Хаарчаана продегустировала овощ и только потом начала думать, вкусно ей это или нет. Потому что животное знает, что ничего плохого я ей никогда не давала, а значит, мне можно доверять. Огурцы, она так и не оценила, кстати,» – рассказывает работник зоопарка Юлия. По её словам, белые медведи очень умные, любопытные, активные и достаточно игривые животные.

Как же изменилась Хаарчаана за эти четыре года в Ленинградском зоопарке? По словам работников зоопарка, которые работают с медведицей, с возрастом она стала гораздо умнее и сообразительнее. Уже чуть меньше Снежинка играет с привычным игрушками, которые раньше обожала. Её уже не удивишь простыми мячиками, и нам приходится ухищряться, чтобы разнообразить жизнь хищнице: строить конструкции из коробок и многое другое.