11.07.2022
12:23
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Якутия

У с. Бетенкес спасатели укрепляют дамбу

На территории Верхоянского района продолжает работу межведомственная оперативная группа. Утром состоялось заседание КЧС и ОПБ Верхоянского района под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия Андросова.

Проведено обследование защитной дамбы в п. Батагай, по итогам которого принято решение о необходимости проведения укрепительных работ.

Спасатели Службы спасения РС (Я) и регионального управления МЧС России, работают в населенных пунктах Бетенкес, Томтор, Суордах  Верхоянского района.

У с. Бетенкес спасатели Службы спасения РС(Я) и ГУ МЧС России по РС(Я) укрепляют дамбу.

В с. Суордах спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) и ГУ МЧС России по РС(Я) оказывают необходимую помощь местным жителям, переправляют на лодке, проводят мониторинг паводковой обстановки.  

Представителями администрации села осуществляется выдача продуктов питания. 

В Томторе спасатели Службы спасения РС(Я) проводят подворовый обход, оказывают адресную помощь местному населению, осуществляют доставку желающих в пункт временного размещения, выдачу первоочередных продуктов и питьевой воды.    

  В администрации МО «Суордахский наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.  

Согласно прогнозу, при выпадении осадков, в ближайшие сутки на реках Дулгалах, Сартанг и Адыча  продолжится рост уровня воды.

Жителям Верхоянского района при получении сигнала о начале эвакуации рекомендуется подготовить документы в герметичной упаковке, комплект одежды, запас продуктов питания, лекарственные средства и, в соответствии с указаниями местной администрации, следовать на указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы.

Пресс-служба  

Фото: пресс-службы
Источник: ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

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