У родителей-алкоголиков отобрали детей

Прокурор Среднеколымского района Якутии утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении супругов. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями, соединенное с жестоким обращением).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые, имеющие двух совместных детей 2015 г.р. и 2019 г.р., состоят на учетах в органах системы профилактики как семья, находящаяся в социально-опасном положении в связи со злоупотреблением алкоголем, неоднократно за это привлекались к административной ответственности.

Ввиду злоупотребления алкоголем, обвиняемые систематически оставляли детей на попечение соседей либо одних в квартире без еды и воды, не обеспечивая им должную заботу и уход, несмотря на наличие хронического заболевания у сына 2019 г.р.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратурой района по факту ненадлежащего исполнения обязанностей в органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних внесены представления. По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, в том числе по иску органа опеки и попечительства обвиняемые лишены судом родительских прав, дети переданы под временную опеку родственникам.