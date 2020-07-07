У пункта передержки животных Якутска новый хозяин

Распоряжением Окружной администрации города Якутска пункт передержки безнадзорных животных передан в безвозмездное пользование некоммерческой организации «Якутский городской Фонд помощи животным».

«В данное время идет процедура передачи объекта, оформляются документы. «Якутский городской Фонд помощи животным» готовит дефектную ведомость, локальную смету для изыскания средств из местного бюджета на переоборудование пункта передержки», — прокомментировала начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дина Николаева.

«Согласно новому федеральному закону, в городе должен быть создан приют для животных, за отсутствием такового, мы будем переоборудовать пункт передержки безнадзорных животных. Также будем заниматься отловом и содержанием безнадзорных животных. Откроем сайт, на котором в открытом доступе предоставим всю отчетность, разместим фотографии животных», — рассказал о планах работы представитель фонда Леонид Слепцов.

Общественный фонд «Якутский городской Фонд помощи животным» готов сотрудничать со всеми зоозащитными организациями и волонтерами города Якутска.

«Одной из наших главных задач является работа с населением. Мы должны донести до людей необходимость ответственного отношения к домашним животным и воспитывать это чувство у наших детей», — заявили общественники.

На днях власти Якутска утвердили Правила содержания домашних животных, которые распространяются на граждан и на городские предприятия и организации. Важным пунктом Правил является обязанность владельцев осуществлять регистрацию и перерегистрацию своих домашних животных.

По мнению городских властей и представителей фонда помощи животным, горожанам пора понять, что нельзя брать собаку или кошку только для забавы и избавляться, выкидывать на улицу, как только животное надоест. Нельзя брать собак только на дачный период и оставлять их осенью выживать на улице.

Сторожевые породы собак, крупные и агрессивные, оказавшись на городских улицах несут потенциальную опасность для горожан, в первую очередь, для детей. Также владельцы домашних животных должны принимать меры по предотвращению нежелательного потомства у питомцев. Необходимо проводить стерилизацию животных, нельзя разбрасывать щенят и котят по подъездам, пополняя армию безнадзорных животных.

«Отлов не решит проблему безнадзорных животных. Мы можем отловить хоть тысячи собак и кошек, но пока горожане не поймут, что увеличение их количества напрямую зависит от людей, проблема не решится», — резюмировал представитель фонда.

Напомним, в декабре 2019 года в Окружной администрации города Якутска провели встречу с представителями общественных организаций и предложили передать в безвозмездное пользование городской Пункт передержки безнадзорных животных в руки тех, кто искренне обеспокоен безопасностью жителей столицы и судьбой бродячих животных.

В марте этого года глава города Сардана Авксентьева провела встречу с Общественным фондом «Якутский городской Фонд помощи животным» по вопросу передачи функций по обращению с безнадзорными животными под ведомство некоммерческой организации. Во время встречи фонд изъявил желание работать с городским пунктом передержки безнадзорных животных.