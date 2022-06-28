У полицейских возникли сложности с размещением малышей, попавших в опасные ситуации

На сегодняшний день в территориальных органах полиции состоят на учете около 1500 родителей, из которых 80% злоупотребляют спиртным. С начала года на учет инспекторов ПДН взяты около 180 взрослых, не озабоченных воспитанием и содержанием своих детей и ведущих асоциальный образ жизни. Частые сомнительные гости в неблагополучных семьях, нередкое оставление детей взаперти в домах и квартирах без продуктов питания и воды, а также другие проявления родительской несостоятельности нередко пополняют полицейские сводки. Инспекторы ПДН всегда на страже детства. Их главная цель и обязанность – предотвратить беду, не оставить ребенка на произвол судьбы, вырвать из социально-опасного окружения. Однако, в последнее время «детские» полицейские в своей служебной деятельности стали сталкиваться с проблемой помещения малышей до 3-х лет в специализированные детские учреждения и больницы, сообщает тгк МВД по Республике Саха (Якутия)

Например, сегодняшний случай. Полицейским поступило телефонное сообщение из Среднеколымского района о том, что их 31-летняя землячка, арендующая в Якутске квартиру и, проживающая со своими тремя детьми, вот уже неделю находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. По прибытию на адрес, информация подтвердилась. В квартире на ул. Губина находилась нетрезвая мать и трое детей от 1,5 до 6 лет, при этом в доме не было продуктов питания для детей, а также чистой кипяченой воды и это несмотря на жару. О санитарном состоянии жилища можно и не упоминать – грязно, непригодно для маленьких детей.

Старшие дети были оперативно устроены в специализированное детское учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое принимаются несовершеннолетние только с 3-х лет. Детьми младшего возраста обычно занимаются специалисты Центра по содействию семейному воспитанию, однако, данное учреждение переполнено и по состоянию на сегодняшний день не может принимать малышей. В виду продолжительного нахождения малолетнего ребенка в социально-опасных условиях, сотрудниками полиции было принято решение отвезти ее в учреждение здравоохранения под наблюдение медицинских работников. Около 5 часов полицейские потратили на то, чтобы устроить ребенка в больницу: все это время они были вынуждены возить малышку из Национального центра медицины в городскую.

Аналогичный случай произошел на днях в практике инспекторов ПДН Отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское». Полицейские выехали на ул. Автодорожная на сообщение о пьяной драке, где по адресу обнаружились двое детей 2 и 6 лет. Устройство двухлетнего ребенка составило около 8 часов от 10:40 до 18:15 часов. В числе отказов в приеме – гиперактивность малыша. Полицейский вынужден был пройти с ребенком всех специалистов и провести значительное служебное время в больнице, несмотря на другие вызовы. По полицейской статистике – с начала года родителями, опекунами, сожителями и другими членами семей в отношении детей совершено свыше 70 преступлений: против половой неприкосновенности, истязания, причинения смерти по неосторожности, угрозы убийством, побои и т.д. сообщает ООДУУП и ПДН МВД по Республике Саха (Якутия)