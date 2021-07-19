У певицы IYULINA появилось дитя

Якутянка IYULINA анонсировала свой первый сольный альбом: «Этот альбом — мое дитя, моя душа. Мне хотелось, чтобы текст был глубокий и цепкий, музыка живая и настоящая, и я надеюсь, что у нас получилось!»

Первое творческое дитя певицы называется просто и емко — «Июль». Первые слушатели с большим восторгом приняли прекрасную работу музыканта.