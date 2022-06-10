10.06.2022
18:30
110
Культура
У певицы Green Apelsin из Якутска концерты в Москве и Питере
У певицы Green Apelsin из Якутска состоится первый сольный концерт в России
Она представит свой новый альбом. Всего будет два концерта: 15 июля в Москве и 17 июля в Санкт-Петербурге. сообщает тгк Yakutsk News.
Напомним, Анжела Жиркова является артистом международного музыкального лейбла Sony Music Entertainment. В прошлом году ее сингл достиг отметки в миллион прослушиваний в Spotify, а песня «Попробуй не влюбиться» стала трендом в тиктоке. Фото и видео: greenapelsin7
Фото: greenapelsin7
Источник: тгк Yakutsk News.
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