10.06.2022
18:30
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Культура

У певицы Green Apelsin из Якутска концерты в Москве и Питере

У певицы Green Apelsin из Якутска состоится первый сольный концерт в России
Она представит свой новый альбом. Всего будет два концерта: 15 июля в Москве и 17 июля в Санкт-Петербурге. сообщает тгк Yakutsk News.

Напомним, Анжела Жиркова является артистом международного музыкального лейбла Sony Music Entertainment. В прошлом году ее сингл достиг отметки в миллион прослушиваний в Spotify, а песня «Попробуй не влюбиться» стала трендом в тиктоке. Фото и видео: greenapelsin7

Фото: greenapelsin7
Источник: тгк Yakutsk News.

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