У певицы Green Apelsin из Якутска концерты в Москве и Питере

У певицы Green Apelsin из Якутска состоится первый сольный концерт в России

Она представит свой новый альбом. Всего будет два концерта: 15 июля в Москве и 17 июля в Санкт-Петербурге. сообщает тгк Yakutsk News.

Напомним, Анжела Жиркова является артистом международного музыкального лейбла Sony Music Entertainment. В прошлом году ее сингл достиг отметки в миллион прослушиваний в Spotify, а песня «Попробуй не влюбиться» стала трендом в тиктоке. Фото и видео: greenapelsin7