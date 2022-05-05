У памятника Николая Кондакова наградили лучших работников радиовещания

В преддверии Дня радио члены правительства Якутии, журналисты и ветераны почтили память известного радиожурналиста, Героя Советского Союза Николая Кондакова. Традиционно в этот день наградили лучших работников радиовещания республики. Торжественный митинг прошел в сквере у памятника ветерану телерадиовещания Якутии, сообщает ЯСИА.

Генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков отметил, что Николай Кондаков имеет особое значение для коллектива компании. Николай Алексеевич — единственный журналист, Герой Советского Союза, который проработал в компании более 30 лет и внес значительный вклад в ее развитие. Сегодня он является гордостью и примером для всех сотрудников НВК «Саха».

В этот день лучшим сотрудникам радиовещания вручили награды правительства республики, министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии, Государственного Собрания (Ил Тумэн), Союза журналистов Якутии и мэрии города Якутска.

Так, нагрудный знак «Отличник телевидения и радиовещания Якутии» получили редактор дирекции радиовещания НВК «Саха» Индира Софронова, шеф-редактор продюсерской службы дирекции телеканала «Якутия 24» Афанасий Сивцев и редактор отдела выпуска программной службы Сардана Баланова.

Еще семи работникам Национальной вещательной компании министр инноваций республики Анатолий Семенов вручил благодарность и почетную грамоту министерства. Именную стипендию НВК «Саха» получила выпускница Жемконской школы имени Кондакова Аэлита Михайлова.

«Уже больше ста лет работники отрасли связи несут информацию населению, делают нашу республику единой, связывая ее самые отдаленные уголки. Сегодня радио — это 524 тысячи минут эфирного вещания во всех районах», — сказал он.

Справка

Кондаков Николай Алексеевич родился в 1920 году в Жемконском наслеге Вилюйского района.

В 1939 году окончил Вилюйское педагогическое училище имени Н.Г. Чернышевского и до призыва в ряды Советской армии в 1942 году работал учителем в школах Вилюйского района.

Лейтенант Кондаков командовал огневым взводом 1073-го армейского истребительно-противотанкового полка 2-го Украинского фронта.

Прошел с боями по территории Молдавии и Румынии до г.Яссы.

В рядах 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, участвуя в боях на Сандомирском плацдарме, проявил героизм при форсировании реки Одер. Николай Кондаков со своим взводом обеспечил захват и расширение плацдарма на западном берегу Одера.

Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно, 5 мая 1990 года.

Долгие годы известный журналист, писатель Николай Кондаков работал на республиканском радио.