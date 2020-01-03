У отравившихся в банкетном зале Якутска обнаружен стафилококк

Якутский городской суд приостановил на 90 суток деятельность банкетного зала в Якутске, где 27 декабря отравились 14 человек.

В банкетном зале «Чорон» были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства, временно приостановлена деятельность.

По результатам лабораторных исследований у больных, смывов с поверхностей, образцов готовой продукции, сырья, биоматериала у персонала выявлен патогенный золотистый стафилококк, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Напомним, 26 декабря 14 человек поступили в инфекционное отделение с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, состояние заболевших — средней степени тяжести.