30.05.2021
15:46
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Светская хроника
Модная новинка Ольги Балабкиной
Зампред правительства республики Ольга Балабкина, видим из Телеграм, любит читать литературу для сильных женщин и о сильных женщинах.
Сегодня она поделилась новостью о новинке, которая появилась в личной библиотеке: «Вот и на моей книжной полке, среди книг любимых писателей появилась книга Алессандры Айрис «Ведьма», нашей талантливой землячки, с которой мы реализовали много социальных проектов по продвижению детского чтения. Поздравляю ее с дебютом в издательстве «Эксмо».
Фото: https://web-telegram.ru/#/im?p=@balabkinaov
Источник: https://web-telegram.ru/#/im?p=@balabkinaov
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