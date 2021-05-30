Модная новинка Ольги Балабкиной

Зампред правительства республики Ольга Балабкина, видим из Телеграм, любит читать литературу для сильных женщин и о сильных женщинах.

Сегодня она поделилась новостью о новинке, которая появилась в личной библиотеке: «Вот и на моей книжной полке, среди книг любимых писателей появилась книга Алессандры Айрис «Ведьма», нашей талантливой землячки, с которой мы реализовали много социальных проектов по продвижению детского чтения. Поздравляю ее с дебютом в издательстве «Эксмо».