11.01.2022
15:28
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Светская хроника
У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии родилась дочка! 😍👶
У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии Клавдии и Николая Павловых родилась лапочка-дочка🤱🏻💁🏻♂️ — сообщает Спорт Якутии.
Клавдия и Николай — многократные чемпионы и лучшие нападающие республики по волейболу 🏐🏐🏐
Здоровья первенцу и счастья, благополучия молодым родителям🥰🥰🥰
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
#волейбол#республика саха (якутия)#У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии родилась дочка! 😍👶#Якутия#Якутские спортсмены
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