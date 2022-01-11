У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии родилась дочка! 😍👶

У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии Клавдии и Николая Павловых родилась лапочка-дочка🤱🏻💁🏻‍♂️ — сообщает Спорт Якутии. Клавдия и Николай — многократные чемпионы и лучшие нападающие республики по волейболу 🏐🏐🏐 Здоровья первенцу и счастья, благополучия молодым родителям🥰🥰🥰 View this post on Instagram A post shared by Все о спорте Якутии (@sportyakutia.ru)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм Спорт Якутии

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