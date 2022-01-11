11.01.2022
15:28
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Светская хроника

У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии родилась дочка! 😍👶

У одной из самых спортивных и красивых пар Якутии Клавдии и Николая Павловых родилась лапочка-дочка🤱🏻💁🏻‍♂️ — сообщает Спорт Якутии.

Клавдия и Николай — многократные чемпионы и лучшие нападающие республики по волейболу 🏐🏐🏐

Здоровья первенцу и счастья, благополучия молодым родителям🥰🥰🥰

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Спорт Якутии
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